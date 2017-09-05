ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 06 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:57:05ص
قائد الثورة يدين بشدة ما يتعرض له المسلمين في بورما من جرائم مروعة
أدان قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بشدة ما يتعرض له المسلمين في بورما من جرائم مروعة.
كورية الجنوبية تجري مناورات بحرية ردًا على "استفزازات" جارتها الشمالية
أجرت البحرية الكورية الجنوبية اليوم تدريبات بالذخيرة الحية في البحر الشرقي ردًا على ما قالت إنها "استفزازات" من جانب كوريا الشمالية.
انخفاض مؤشر الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوع
انخفض مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء بفعل التوترات حول شبه الجزيرة الكورية.
تصفيات مونديال 2018:مصر تعزّز حظوظها وتونس على الابواب والجزائر تودّع
حقق المنتخب المصري فوزًا مهمًا على نظيره الأوغندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء امس ضمن الجولة الرابعة من المجمعة الخامسة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
آخر الأخبار:
تعادلان للأرجنتين والبرازيل في تصفيات المونديال
مظاهرة بالدنمارك للمطالبة بمقاطعة البضائع الاسرائيلية
استهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بنجران وجيزان
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بقصف مدفعي بمنطقة حام بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
تعادلان للأرجنتين والبرازيل في تصفيات المونديال
[06/سبتمبر/2017]
عواصم - سبأ:
تعادل منتخب الأرجنتين مع ضيفه منتخب فنزويلا بهدف لكل فريق فجر اليوم ضمن مباريات الجولة 16 من تصفيات كأس العالم الخاصة بقارة أميركا الجنوبية.

فنزويلا تقدمت في الدقيقة 50 عن طريق جون موريو، وتمكن منتخب الأرجنتين من إدراك التعادل سريعاً بالدقيقة 55 عبر ماورو إيكاردي.

رفاق ميسي حاولوا بشتى الطرق تسجيل الهدف الثاني، لكنهم فشلوا بذلك، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

تعادل الفريقين رفع رصيد الأرجنتين للنقطة 24 في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد فنزويلا للنقطة الثامنة بالمركز العاشر والأخير.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل بتصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم مباشرة، فيما يلعب صاحب المركز الخامس مباراة ملحق مع نيوزلندا.

كما تعادل منتخبا كولومبيا والبرازيل بهدف لمثله، ليكسر "لوس كافيتيروس" سلسلة من 9 انتصارات متتالية "للسيليساو".

وبهذه النتيجة، حصل كل فريق على نقطة، بحيث أصبح لدى البرازيل 37 نقطة تحافظ بها على الصدارة، وكولومبيا بـ 26 نقطة في المركز الثالث.

وتقدمت البرازيل أولاً في الدقيقة 45 بهدف رائع من ويليان الذي وجه تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لم يستطع الحارس ديفيد أوسبينا التصدي لها لتعانق شباكه.

لكن راداميل فالكاو أدرك التعادل لأصحاب الأرض من رأسية جميلة محولاً كرة زميله سانتياجو أرياس من الجبهة اليمنى إلى داخل المرمى البرازيلي.

وفي مباريات أخرى، فازت بيرو على الإكوادور بهدفين لواحد، والأوروجواي على الباراجواي بنفس النتيجة، وبوليفيا على تشيلي بهدف نظيف.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
تصفيات مونديال 2018:مصر تعزّز حظوظها وتونس على الابواب والجزائر تودّع
مدرب المنتخب الوطني: قدمنا مباراة جيدة أمام الفلبين وسعداء بالتعادل
نيوزيلندا تضمن خوض الملحق ضمن تصفيات مونديال 2018م
تعادل لبنان وكوريا الشمالية 2-2 في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019م
تعادل إيجابي للمنتخب الوطني مع مضيفه الفلبيني بتصفيات كأس آسيا
شرطة البرازيل تفتح تحقيق في عملية شراء أصوات لمنح تنظيم أولمبياد 2016م
المنتخب الوطني يواجه مضيفه الفلبيني غداً في الجولة الثالثة لتصفيات كأس آسيا
البرتغال تتماسك وتفوز بصعوبة على المجر
الجهاز الفني للمنتخب الوطني يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفلبين
المنتخب الوطني للناشئين يستأنف معسكره الداخلي بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
قافلة عيدية من حرائر بني حشيش دعما للجيش واللجان الشعبية
[05/سبتمبر/2017]
تقرير دولي يؤكد إستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والمفوض يدعو لتحقيق دولي
[05/سبتمبر/2017]
ثلاث غارات على كتاف وقصف صاروخي ومدفعي على منبه بصعدة
[05/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 26 غارة على حجة
[05/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على همدان بمحافظة صنعاء
[05/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by