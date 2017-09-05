رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تعادلان للأرجنتين والبرازيل في تصفيات المونديال عواصم - سبأ:

تعادل منتخب الأرجنتين مع ضيفه منتخب فنزويلا بهدف لكل فريق فجر اليوم ضمن مباريات الجولة 16 من تصفيات كأس العالم الخاصة بقارة أميركا الجنوبية.



فنزويلا تقدمت في الدقيقة 50 عن طريق جون موريو، وتمكن منتخب الأرجنتين من إدراك التعادل سريعاً بالدقيقة 55 عبر ماورو إيكاردي.



رفاق ميسي حاولوا بشتى الطرق تسجيل الهدف الثاني، لكنهم فشلوا بذلك، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.



تعادل الفريقين رفع رصيد الأرجنتين للنقطة 24 في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد فنزويلا للنقطة الثامنة بالمركز العاشر والأخير.



ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل بتصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم مباشرة، فيما يلعب صاحب المركز الخامس مباراة ملحق مع نيوزلندا.



كما تعادل منتخبا كولومبيا والبرازيل بهدف لمثله، ليكسر "لوس كافيتيروس" سلسلة من 9 انتصارات متتالية "للسيليساو".



وبهذه النتيجة، حصل كل فريق على نقطة، بحيث أصبح لدى البرازيل 37 نقطة تحافظ بها على الصدارة، وكولومبيا بـ 26 نقطة في المركز الثالث.



وتقدمت البرازيل أولاً في الدقيقة 45 بهدف رائع من ويليان الذي وجه تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لم يستطع الحارس ديفيد أوسبينا التصدي لها لتعانق شباكه.



لكن راداميل فالكاو أدرك التعادل لأصحاب الأرض من رأسية جميلة محولاً كرة زميله سانتياجو أرياس من الجبهة اليمنى إلى داخل المرمى البرازيلي.



وفي مباريات أخرى، فازت بيرو على الإكوادور بهدفين لواحد، والأوروجواي على الباراجواي بنفس النتيجة، وبوليفيا على تشيلي بهدف نظيف.

سبأ [06/سبتمبر/2017]سبأ