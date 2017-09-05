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استهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بنجران وجيزان
[05/سبتمبر/2017]
نجران - سبأ :

استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية مساء اليوم تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في معسكر الإسناد بنجران، محققة إصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة بعدد من صواريخ الكاتيوشا، فيما تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة بنجران وقنص جندي سعودي في موقع الدخان بجيزان.

وأكد المصدر استهداف مرابض وتحصينات الجنود السعوديين في جبل البادي بجيزان بعدد من قذائف المدفعية.

سبـأ
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