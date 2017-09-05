محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ الحديدة يفتتح فندق انتركونتيننتال بمديرية الحالي الحديدة - سبأ :

افتتح محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج ومعه مدير مكتب السياحة بالمحافظة محمد الكولي اليوم، فندق انتركونتيننتال أحد المشاريع الإستثمارية السياحية بالمحافظة البالغ تكلفته ثلاثة مليارات و400 مليون ريال .

واطلع المحافظ الهيج على مكونات الفندق وتجهيزاته التي تواكب التطورات في مجال الخدمات السياحية وفق المواصفات والمعايير السياحية العالمية.

وأشاد بإنجاز هذا المشروع رغم الظروف التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان واستهدافه للبنى التحتية والمشاريع الخدمية والإستثمارية في مختلف المحافظات.

فيما أوضح مدير الفندق محمد العنصور أن الفندق يتكون من 170 جناح وغرفة تم تجهيزها بأحدث التجهيزات الفندقية القادرة على إستضافة الزائرين من جميع المستويات .. لافتا إلى أن الفندق يشمل ساحات وحدائق ومواقف للسيارات وصالات لاستضافة الفعاليات.

حضر الإفتتاح مدير عام مديرية الحالي عبد المنعم الرفاعي ومدير عام الغرفة التجارية بالمحافظة محمد عبد الواحد الحطامي

سبـأ [05/سبتمبر/2017]سبـأ