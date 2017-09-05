محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع خمسة من مرتزقة العدوان بينهم قيادي في تعز تعز - سبأ :

إستهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات وآليات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في موزع بمحافظة تعز .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات وآليات للمرتزقة في الهاملي بموزع، محققا إصابات مباشرة.



وأكد المصدر مصرع القيادي المرتزق عبدالعزيز سلطان الجمل العشملي في جبهة حِمْيٓر في مقبنة بنيران الجيش واللجان الشعبية .. مبينا أن أربعة من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم في بئر باشا ووادي صالة بنيران الجيش واللجان الشعبية.



وذكر المصدر أن قصف صاروخي ومدفعي إستهدف تجمعات الغزاة والمرتزقة في تبة السيمن بمديرية ذباب.

سبـأ [05/سبتمبر/2017]سبـأ