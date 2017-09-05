رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدرب المنتخب الوطني: قدمنا مباراة جيدة أمام الفلبين وسعداء بالتعادل باكلود - سبأ :

عبر مدير الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإثيوبي ابرهام مبراتو عن رضاه تجاه ما قدمه لاعبو المنتخب في مباراته مع مضيفه الفلبيني التي جرت اليوم في مدينة باكلود ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.



وانتهت مواجهة منتخبا اليمن والفلبين بالتعادل بهدفين لمثلهما ضمن المجموعة السادسة ليحافظ المنتخب الوطني على المركز الثاني في ترتيب منتخبات المجموعة برصيد خمس نقاط، فيما احتفظ نظيره الفلبيني بالمركز الأول بسبع نقاط.



وأشاد المدرب مبراتو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة اليوم، بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني خلال المباراة.. مشيرا إلى أنها كانت قوية ومثيرة وشهدت أربعة أهداف أكدت قوة المنتخبين وتنافسهما على إحراز الثلاث النقاط للاقتراب من التأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخيهما.



وقال مدرب المنتخب الوطني "قدمنا مباراة جيدة واللاعبين كانوا رجالا في الملعب والتزموا بخطة اللعب، وكنا قادرين على الفوز لكن الحظ عاندنا في بعض الهجمات، وأنا سعيد بالنتيجة".



وكشف عن أن التغييرات الثلاثة التي أجراها خلال الشوط الثاني لم تكن لأسباب فنية، بل كانت تغييرات لأسباب بدنية بسبب الإرهاق الذي ظهر على اللاعبين نتيجة السفر الشاق والطويل براً وجواً إلى الفلبين وكذلك عدم لعب أي مباراة ودية إعدادية.



وأكد المدرب مبراتو أن جميع اللاعبين يلعبون لليمن ويدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ويبحثون دائما عن ما يسعد الشعب اليمني في ظل الأوضاع العصيبة التي يعيشها.

سبـأ [05/سبتمبر/2017]سبـأ