عمليات متفرقة للجيش واللجان في صرواح بمأرب تكبد المرتزقة خسائر كبيرة

مأرب - سبأ :

نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات متفرقة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب كبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان وتدمير آليتين عسكريتين لهم إثر استهداف مدفعية الجيش واللجان تجمعات لهم في تبة المطار .

وأوضح المصدر أن المدفعية استهدفت تجمعات للمرتزقة بأطراف منطقة المخدرة موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.



ولفت المصدر إلى مصرع ستة من مرتزقة العدوان في عمليات قنص متفرقة في مديرية صرواح.

[05/سبتمبر/2017]سبـأ