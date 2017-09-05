[05/سبتمبر/2017]
مأرب - سبأ :
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات متفرقة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب كبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد .
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان وتدمير آليتين عسكريتين لهم إثر استهداف مدفعية الجيش واللجان تجمعات لهم في تبة المطار .
وأوضح المصدر أن المدفعية استهدفت تجمعات للمرتزقة بأطراف منطقة المخدرة موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.
ولفت المصدر إلى مصرع ستة من مرتزقة العدوان في عمليات قنص متفرقة في مديرية صرواح.
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