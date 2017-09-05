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وكيل وزارة الداخلية يتفقد أحوال رجال الأمن واللجان الشعبية بالمحويت
[05/سبتمبر/2017]
المحويت - سبأ :

اطلع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية اللواء علي سالم الصيفي ومعه الوكيل المساعد للأمن الجنائي اللواء حسن قباص على الوضع الأمني في محافظة المحويت .

وتفقد اللواء الصيفي واللواء قباص ومعهما ورئيس مصلحة خفر السواحل اللواء عبد الرزاق المؤيد وعدد من قادة وزارة الداخلية، معسكر النجدة والأمن المركزي وكذا عدد من نقاط الحزام الأمني ونقاط الدوريات بالمحافظة.

ونقل الوكيل الصيفي خلال الزيارة لرجال الأمن واللجان الشعبية تهاني قيادة وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى، كما وزع هدايا عيدية بهذه المناسبة.

وشدد وكيل وزارة الداخلية على أهمية رفع مستوى الجاهزية والإستعداد للتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والإستقرار.

وأشاد بجهود رجال الأمن واللجان الشعبية في مختلف مناطق محافظة المحويت وما يتحلون به من معنويات وحس أمني.

من جانبهم عبر رجال الأمن واللجان الشعبية عن الشكر لقيادة وزارة الداخلية على هذه الزيارة لمشاركتهم أفراح العيد في مواقع الشرف والواجب .. مؤكدين جهوزيتهم للتصدي لكل من يحاول إقلاق الأمن والسكينة العامة.

رافقه خلال الزيارات مساعد التموين للتأمين المادي العميد الدكتور طاهر المياسي ومدير إدارة شئون الضباط العميد زكريا الشرفي ومدير الحسابات بوزارة الداخلية العميد محمد عامر.

سبـأ
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