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وزارة الزراعة تدشن غدا حملة ميدانية طارئة لمكافحة حشرة الجدمي
[05/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

تدشن وزارة الزراعة والري غداً حملة ميدانية طارئة لمكافحة حشرة الجدمي (دودة الجيش الإفريقي) التي ظهرت على محاصيل القمح والشعير وبقية محاصيل الحبوب الغذائية في عدد من مناطق محافظتي عمران وذمار وأمانة العاصمة.

وأوضح مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة المهندس عبدالله السياني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة تلقت بلاغات من مكاتب الزراعة بالمحافظتين تفيد بظهور وانتشار حشرة الجدمي على محاصيل القمح والشعير والحبوب الغذائية في مناطق قاع جهران وضوران آنس بذمار ومناطق ذيبين وخارف بعمران ومديرية السبعين بأمانة العاصمة .

وذكر أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة والري تلبية لبلاغات ونداءات المزارعين عبر مكاتب الزراعة لمساعدتهم في مكافحة الحشرة والسيطرة عليها .

ولفت السياني إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أوضاع الحشرة في مناطق زراعة الحبوب الغذائية في مختلف المحافظات وتلقي البلاغات من المزارعين ومكاتب الزراعة على الرقم ( 01234500) إلى جانب متابعة تقارير الإنجاز وأعمال المكافحة للفرق الفنية ميدانيا .

وأشار إلى أن هذه الحملة تعد المرحلة الثانية حيث تمكنت الوزارة من السيطرة على الحشرة في مديريتي السلفية والجبين بمحافظة ريمة ومديريات المنار وجبل الشرق وعتمة بمحافظة ذمار والحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء ..

وبيّن مدير عام وقاية النباتات أن الجدمي من الحشرات التي تظهر بصورة وبائية كل 4- 5 سنوات وتنتشر بأعداد مهولة في بداية نمو النبات وهي من الآفات العابرة للحدود و تشكل خطورة كبيرة على محاصيل الأمن الغذائي وأهمها الحبوب ، ويمكنها تغطية مساحات كبيرة خلال فترة قصيرة .

وأفاد بأن الفرق الفنية المكلفة بتنفيذ الحملة مجهزة بمعدات ووسائل المكافحة الميدانية ومزودة بالمبيدات المخصصة للسيطرة على هذه الحشرة .

ودعا السياني المزارعين وأعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية في مختلف المناطق المستهدفة إلى التعاون مع فرق المكافحة الميدانية وتسهيل مهامها بما يمكنها من الوصول إلى كافة المناطق المتضررة .

سبـأ
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