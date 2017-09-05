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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:33:18م
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  عربي ودولي
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 15 مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة
[05/سبتمبر/2017]
الضفة الغربية – سبأ :
إعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم الثلاثاء 15 مواطناً فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة .

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبّان من مخيم الفارعة في محافظة طوباس .

واضاف البيان ان قوات الاحتلال اعتقلت ايضاً أربعة مواطنين من محافظة الخليل اضافة الى مواطنين من بلدة جبع في جنين وثلاثة مواطنين من مخيم عسكر في محافظة نابلس علاوة على اعتقال فتى (17 عاما)، من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة.

سبأ
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