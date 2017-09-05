عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 15 مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة الضفة الغربية – سبأ :

إعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم الثلاثاء 15 مواطناً فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة .



وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبّان من مخيم الفارعة في محافظة طوباس .



واضاف البيان ان قوات الاحتلال اعتقلت ايضاً أربعة مواطنين من محافظة الخليل اضافة الى مواطنين من بلدة جبع في جنين وثلاثة مواطنين من مخيم عسكر في محافظة نابلس علاوة على اعتقال فتى (17 عاما)، من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة.

سبأ [05/سبتمبر/2017]سبأ