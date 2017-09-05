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الإغاثة الإسلامية توزع لحوم الأضاحي على أكثر من 12 ألف أسرة
[05/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
اختتمت منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم – مكتب اليمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي الذي نفذته خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

استفادت من المشروع 12 ألفاً و 460 أسرة في محافظات صنعاء، عدن، تعز، صعدة، عمران ولحج حيث استهدف الأيتام ، المكفوفين، المعاقين، الأكثر احتياجاً، وشديدي الفقر.

و أكد الممثل المقيم لمنظمة الإغاثة الإسلامية في اليمن محمد ذو القرنين لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم تنفيذ المشروع بنجاح في المحافظات الست في آن واحد رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.

الجدير ذكره أن الإغاثة الإسلامية تنشط في المجال الإنساني باليمن منذ العام 1998م ، وقد كثفت نشاطها خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة استجابة لزيادة الاحتياج الشديد بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن.

سبأ
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