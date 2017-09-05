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رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة يزور اللواء 62 مشاه ميكا حرس جمهوري
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رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة يزور اللواء 62 مشاه ميكا حرس جمهوري
[05/سبتمبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
 أكد رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة العميد على الرزامي أن منتسبي القوات المسلحة واللجان الشعبية المرابطون في جبهات العزة والكرامة سطروا أروع الملاحم في التضحية والصمود، وأثبتوا أن اليمن وجيشه عصي أمام كل المؤامرات التي فشل العدوان ومرتزقته في تحقيقها.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم ومعه رئيس عمليات الحرس الجمهوري لمقاتلي اللواء 62 مشاة ميكا – حرس جمهوري المرابطين في مختلف المناطق والجبهات .

ونقل اللواء الرزامي للمرابطين تهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الأضحى .. مشيدا بالمعنويات العالية والجاهزية لدى مقاتلي اللواء 62 مشاة ميكا، والتي عكست القدرات العسكرية للمقاتل اليمني التي قلبت المعادلة في المواجهة لصالح الجيش واللجان الشعبية.

فيما أكد المرابطون بقائهم على أهبة الإستعداد للتصدي للعدوان ومرتزقته ومشاريعهم الرامية تقسيم اليمن واحتلاله .. مجددين العهد للشهداء بالسير على نهجهم حتى تحقيق النصر.

كما زار رئيس أركان المنطقة السادسة وعدد من القادة العسكريين منتسبي اللواء 63 مشاة ميكا - حرس جمهوري ومناطق تمركزهم في الجبهات والمواقع العسكرية، وهنئوهم بعيد الأضحى.

وأشادوا بالبطولات التي جسدها منتسبو اللواء أثناء تصديهم لزحوفات المرتزقة في جبهة نهم، وإلحاق الهزائم المتكررة بأعداء الوطن.

فيما أكد منتسبو اللواء 63 مشاة ميكا أن زيارات القيادة العسكرية لمختلف المواقع عكست الإهتمام بالمرابطين ورفع معنوياتهم .. لافتين إلى جاهزيتهم وإستعدادهم التضحية ودحر الغزاة والمتآمرين على الوطن وسيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

رافقهم خلال الزيارات قائد شرطة الحرس الجمهوري.

سبأ
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