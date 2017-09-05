عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الروسي يهدد بطرد المزيد من الدبلوماسيين الامريكيين في بلاده موسكو – سبأ :

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء بطرد حتى 155 دبلوماسياً اميركياً اضافياً من روسيا، وذلك على خلفية تدهور العلاقات بين البلدين .



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس الروسي قوله في مؤتمر صحافي على هامش قمة دول (البريكس) في جنوب الصين "نحتفظ بالحق في اتخاذ قرار حول عدد الدبلوماسيين الامريكيين الموجودين في موسكو لكننا لن نقوم بذلك في الوقت الحالي".



وكانت موسكو أمرت واشنطن في السابق بخفض عدد دبلوماسييها الى 455 شخصاً بحلول الاول من سبتمبر ليصبح مساويا لعدد الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة.



واضاف بوتين ان بين هؤلاء الدبلوماسيين 155 شخصاً يعملون في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الامم المتحدة في نيويورك، ما يعني ان بلاده يمكن ان تخفض عدد الدبلوماسيين الامريكيين الى 300 شخص "انه 455 ناقص 155".



وكانت روسيا اضطرت السبت الى إخلاء قنصليتها في سان فرانسيسكو ومقرين دبلوماسيين في نيويورك وواشنطن بعد صدور الاوامر الاميركية بتقليص عدد الدبلوماسيين.



وطالبت روسيا الولايات المتحدة الاحد بإعادة النظر في اغلاق مقارها الدبلوماسية .. مشددة على ان واشنطن تتحمل وحدها مسئولية تدهور العلاقات بعد "العمل العدائي".



سبأ [05/سبتمبر/2017]سبأ