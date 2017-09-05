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  رياضة
نيوزيلندا تضمن خوض الملحق ضمن تصفيات مونديال 2018م
[05/سبتمبر/2017]
كوالالمبور – سبأ :
 ضمنت نيوزيلندا خوضها الملحق مع خامس منطقة أمريكا الجنوبية بعد تعادلها اليوم الثلاثاء مع مضيفتها جزر سليمان 2-2 في إياب نهائي تصفيات منطقة أوقيانيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018م.

وكانت نيوزيلندا الطامحة للمشاركة في كأس العالم ضامنة بشكل كبير تأهلها إلى الملحق الذي يقام ذهاباً وإياباً في 6 و14 نوفمبر، بعد فوزها الكبير ذهاباً بنتيجة 6-1.

وبدت نيوزيلندا في طريقها لتحقيق فوز كبير آخر في معقل منافستها بعدما تقدمت بهدفين نظيفين لماير بيفن (14) وهاديسي إسينغاري (21 خطأ في مرمى فريقه).

لكن جزر سليمان عادت إلى أجواء اللقاء بعدما قلصت الفارق في الدقيقة 28 من ركلة جزاء لميكا ليالافا، ثم انتظرت حتى الدقيقة 78 لإدراك التعادل من ركلة جزاء أيضاً لهنري فارودو.

ومثلت نيوزيلندا أوقيانيا في كأس القارات التي أقيمت هذا الصيف في روسيا، وخسرت مبارياتها الثلاث.

وستواجه مهمة صعبة في سعيها لبلوغ مونديال 2018م، إذ ستواجه أحد منتخبات أميركا الجنوبية، وفي حال بقي ترتيب المجموعة الأميركية الجنوبية على حاله، سيكون المنتخب المواجه هو الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

سبأ
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