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مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة يتفقد منتسبي اللواء الأول حماية رئاسية
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مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة يتفقد منتسبي اللواء الأول حماية رئاسية
[05/سبتمبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
 تفقد مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة العميد الركن عبد الرحمن الغماري ومعه نائب مدير دائرة التامين الفني العميد الركن عبد الكريم سفيان اليوم أحوال منتسبي اللواء الأول حماية رئاسية.

وتبادل العميد الغماري مع قيادات وضباط وأفراد اللواء التهاني بعيد الأضحى المبارك ناقلا إليهم تحيات وتهاني رئيس المجلس السياسي الأعلى وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان.

وأشاد بصمود منتسبي اللواء الأول حماية رئاسية في مواجهة التحديات التي تستهدف الوطن وأمنه واستقراره.

وأشار إلى أن العدوان السعودي الأمريكي سعى بكل الوسائل وبما يمتلكه من إمكانيات أقتصادية وعسكرية إلى النيل من صمود الشعب اليمني .. مؤكدا أن مخططات العدوان تحطمت أمام صمود وعزيمة وتضحيات الجيش واللجان الشعبية وكل أبناء الوطن.

وأكد العميد الغماري أن إرادة وعزيمة وثبات أبناء الوطن وفي مقدمتهم منتسبي المؤسسة العسكرية واللجان الشعبية ستظل قوية ومتماسكة مهما حاول العدو النيل منها.

فيما أكد منتسبو اللواء الأول حماية رئاسية جاهزيتهم لمواصلة مهامهم القتالية والأمنية دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.. معتبرين جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وصمة عار في جبين الإنسانية.

سبأ
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