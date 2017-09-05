محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المؤسسة الإقتصادية توزع هدايا عيدية لجرحى العدوان والجيش واللجان الشعبية صنعاء - سبأ:

اطلع مدير القطاع الطبي بالمؤسسة الإقتصادية اليمنية خالد العامري ومدير منطقة أمانة العاصمة بالمؤسسة خالد قاسم اليوم، على أحوال جرحى الجيش واللجان الشعبية وكذا جرحى العدوان السعودي الأمريكي في المستشفى الجمهوري التعليمي ومجمع 48 الطبي ومستشفى الشرطة النموذجي.



ونقل العامري وقاسم ومعهما مدير العلاقات العامة عبد السلام محمد الفران ومدير الشؤون الإدارية بالمؤسسة محمد عايض ونائب مدير قطاع المخابز عبد الخالق قصيلة ومدير فرع صنعاء قطاع اللحوم محمد حجر، للجرحى تحيات وتهاني قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والمؤسسة الإقتصادية اليمنية بمناسبة عيد الأضحى.



وأشادوا بالتضحيات التي سطرها الجرحى في مختلف جبهات الشرف والبطولة في مواجهة العدوان.. متمنين لهم الشفاء العاجل والعودة إلى أهاليهم.



وقدم فريق المؤسسة الإقتصادية للجرحى من أبطال الجيش واللجان الشعبية وكذا جرحى العدوان، هدايا عيدية بمناسبة العيد.



وأكد مدير القطاع الطبي بالمؤسسة الإقتصادية اليمنية ومدير منطقة أمانة العاصمة حرص المؤسسة على المساهمة في تخفيف معاناة الجرحى، باعتبار ذلك أقل ما يمكن تقديمه لمن قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.



ودعا العامري وقاسم المؤسسات والقطاع الخاص والشركات إلى الاهتمام وتقديم الدعم للجرحى وأسر الشهداء بإعتبار ذلك واجب ديني ووطني.



فيما عبر الجرحى عن إمتنانهم للمؤسسة الإقتصادية اليمنية على هذه الزيارة.. مؤكدين أن ما قدموه يهون في سبيل عزة الوطن وأمنه واستقراره.



وكانت المؤسسة الإقتصادية اليمنية سلمت اليوم ثلاثة عجول لمؤسسة الجرحى إسهاما منها لمساعدة الجرحى وذلك بحضور مدير القطاع الطبي بالمؤسسة الإقتصادية اليمنية خالد العامري ومدير منطقة أمانة العاصمة بالمؤسسة خالد قاسم.



وأوضح مدير العلاقات العامة بالمؤسسة الإقتصادية اليمنية عبدالسلام محمد الفران أن ذلك يأتي إسهاما من المؤسسة في دعم جهود رعاية الجرحى.



فيما عبر مسؤول إدارة التغذية بمؤسسة الجرحى بأمانة العاصمة إسماعيل غالب عن الشكر للمؤسسة الإقتصادية اليمنية على هذه المبادرة.

سبأ [05/سبتمبر/2017]سبأ