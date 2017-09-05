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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:11:27م
وزير الدفاع خلال زيارته جبهة نجران: الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبرى
أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن قادم الأيام ستشهد مفاجآت كبرى ضد العدوان الغاشم.
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وزير الدفاع خلال زيارته جبهة نجران: الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبرى
[05/سبتمبر/2017]
نجران - سبأ:
 أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن قادم الأيام ستشهد مفاجآت كبرى ضد العدوان الغاشم.

وقال اللواء العاطفي" إن أبطال الجيش واللجان الشعبية سيمضون قدما وبقوة هجومية نوعية متعددة المسارات التكتيكية والتعبوية التي تصب في تحقيق الهدف الاستراتيجي العسكري وبما يؤدي إلى السيطرة على المزيد من مواقع ومعسكرات العدو".

ونقل وزير الدفاع خلال زيارته للواء الثاني حرس حدود بجبهة نجران، ومعه مساعد وزير الدفاع للشئون اللوجستية اللواء صالح مسفر الشاعر وقائد حرس الحدود العميد محمد صبحان المحمدي، تحيات المجلس السياسي الأعلى إلى المقاتلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشاد اللواء العاطفي بالروح المعنوية العالية واليقظة والاستعداد لدى منتسبي اللواء الثاني حرس حدود في مواجهة العدوان الغاشم..مبينا طبيعة المرحلة التي يمر بها اليمن ومقتضيات الصمود وأهمية الاصطفاف الشعبي في مواجهة قوى الغزو والاحتلال.

وأضاف" إن قوى الشر والعدوان إلى زوال وأن إخفاقاتها وهزائمها على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل في مختلف جبهات المواجهة ستجبرها على الإندحار والرحيل من على تراب أرض اليمن".

ودعا اللواء العاطفي قيادة وضباط وأفراد اللواء الثاني حرس حدود إلى بذل المزيد من الجهود في مختلف الجوانب العملية والتدريبية والحفاظ على الجاهزية القتالية وبما يحقق انتصارات نوعية في عمق جبهة نجران مواكبة لمسارات العمليات الهجومية ذات الأبعاد الإستراتيجية.

فيما عبر رئيس أركان اللواء الثاني حرس حدود العميد الركن عبد الله المطاع عن الشكر والتقدير لزيارة وزير الدفاع ومشاركته المقاتلين في جبهة نجران احتفالاتهم بعيد الأضحى في مواقع العزة والشرف والكرامة دفاعا عن اليمن وسيادته ووحدته واستقلاله.

وأكد أن منتسبي اللواء سيظلون عند ذالك المستوى الرفيع من الجهوزية والشجاعة والإقدام في مواجهة أعداء اليمن وتقديم المزيد من التضحيات وصولا إلى ما يصبوا إليه الشعب اليمني من عزة واستقلال وانتصار على قوى الشر والعدوان.

سبأ
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