محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة الأوقاف ومدير التوجيه المعنوي يزوران أسرة الشهيد أحمد مانع صنعاء ـ سبأ:

زار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع تحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح الخولاني ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي اليوم أسرة الشهيد المناضل اللواء الركن أحمد ناجي مانع رئيس هيئة التدريب والتأهيل السابق الذي استشهد في الصالة الكبرى بصنعاء .



وخلال الزيارة نقل الوكيل الخولاني والعميد المهدي تهاني قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لأسرة الشهيد بمناسبة عيد الأضحى.



وأشادا بمناقب الشهيد وسماته كقائد وطني محنك شهدت له ميادين الإعداد والتدريب والتأهيل العسكري التي آثراها بخبراته وكفاءته العسكرية الرفيعة .



وأشارا إلى أن اللواء الركن أحمد مانع كان قائداً عسكرياً مثاليا ومحنكا خدم الوطن والقوات المسلحة .. وأكدا الوكيل الخولاني والعميد المهدي أن الوطن والقوات المسلحة خسرا باستشهاده واحدا من أبرز قادته الغيورين الذين انحازوا للوطن ووحدته وأمنه واستقراره.



فيما عبر نجل الشهيد عبد الواحد أحمد ناجي عن الإمتنان لهذه الزيارة التي تجسد إهتمام قيادة وزارة الدفاع وعرفانها بالأدوار التي قدمها الشهيد خلال مسيرة حياته في القوات المسلحة.



رافقهما خلال الزيارة مدير السجن الحربي العميد محمد الشهاري ومدير المتابعة بمكتب رئيس الأركان العقيد عبد الخالق الجنيد.

سبأ [05/سبتمبر/2017]سبأ