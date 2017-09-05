ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:11:27م
وزير الدفاع خلال زيارته جبهة نجران: الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبرى
أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن قادم الأيام ستشهد مفاجآت كبرى ضد العدوان الغاشم.
كورية الجنوبية تجري مناورات بحرية ردًا على "استفزازات" جارتها الشمالية
أجرت البحرية الكورية الجنوبية اليوم تدريبات بالذخيرة الحية في البحر الشرقي ردًا على ما قالت إنها "استفزازات" من جانب كوريا الشمالية.
انخفاض مؤشر الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوع
انخفض مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء بفعل التوترات حول شبه الجزيرة الكورية.
تعادل إيجابي للمنتخب الوطني مع مضيفه الفلبيني بتصفيات كأس آسيا
حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نتيجة إيجابية بتعادله مع مضيفه منتخب الفلبين بهدفين لمثلهما في المباراة التي جرت بينهما اليوم على استاد باناد بمدينة باكلود ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
المؤسسة الإقتصادية توزع هدايا عيدية لجرحى العدوان والجيش واللجان الشعبية
وكيل وزارة الأوقاف ومدير التوجيه المعنوي يزوران أسرة الشهيد أحمد مانع
إستهداف آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان بمديرية القبيطة بلحج
وكيل محافظة المحويت وقيادات محلية يزورون جبهات الساحل الغربي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وكيل وزارة الأوقاف ومدير التوجيه المعنوي يزوران أسرة الشهيد أحمد مانع
[05/سبتمبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
 زار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع تحفيظ القرآن الكريم الشيخ صالح الخولاني ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي اليوم أسرة الشهيد المناضل اللواء الركن أحمد ناجي مانع رئيس هيئة التدريب والتأهيل السابق الذي استشهد في الصالة الكبرى بصنعاء .

وخلال الزيارة نقل الوكيل الخولاني والعميد المهدي تهاني قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لأسرة الشهيد بمناسبة عيد الأضحى.

وأشادا بمناقب الشهيد وسماته كقائد وطني محنك شهدت له ميادين الإعداد والتدريب والتأهيل العسكري التي آثراها بخبراته وكفاءته العسكرية الرفيعة .

وأشارا إلى أن اللواء الركن أحمد مانع كان قائداً عسكرياً مثاليا ومحنكا خدم الوطن والقوات المسلحة .. وأكدا الوكيل الخولاني والعميد المهدي أن الوطن والقوات المسلحة خسرا باستشهاده واحدا من أبرز قادته الغيورين الذين انحازوا للوطن ووحدته وأمنه واستقراره.

فيما عبر نجل الشهيد عبد الواحد أحمد ناجي عن الإمتنان لهذه الزيارة التي تجسد إهتمام قيادة وزارة الدفاع وعرفانها بالأدوار التي قدمها الشهيد خلال مسيرة حياته في القوات المسلحة.

رافقهما خلال الزيارة مدير السجن الحربي العميد محمد الشهاري ومدير المتابعة بمكتب رئيس الأركان العقيد عبد الخالق الجنيد.

سبأ
  المزيد من (محلي)
المؤسسة الإقتصادية توزع هدايا عيدية لجرحى العدوان والجيش واللجان الشعبية
وزير الدفاع خلال زيارته جبهة نجران: الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبرى
إستهداف آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان بمديرية القبيطة بلحج
وكيل محافظة المحويت وقيادات محلية يزورون جبهات الساحل الغربي
قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان في هجوم وقصف مدفعي على مواقعهم بتعز
أركان شرطة النجدة يزور النقاط الأمنية في بني حشيش ونهم
طيران العدوان يشن خمس غارات على همدان بمحافظة صنعاء
الداخلية تدشن خدمة 189 لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين (معتمد)
تدمير دبابة سعودية واستهداف موقعي الشبكة والقيادة بنجران
تدمير مخزن أسلحة ودك تجمعات للجنود السعوديين بعسير
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على همدان بمحافظة صنعاء
[05/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية موزع بتعز
[05/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته على عدد من المحافظات
[05/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على حرض وميدي
[04/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[04/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by