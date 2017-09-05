محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة المحويت وقيادات محلية يزورون جبهات الساحل الغربي المحويت - سبأ:

تفقد وكيل أول محافظة المحويت الدكتور عبدالله الحمزي ومعه عدد من ممثلي السلطة المحلية ومشائخ ووجهاء ومنظمات المجتمع المدني من أربع مديريات المحافظة اليوم، المرابطين في جبهات الساحل الغربي .



وتبادل الوكيل الحمزي ومرافقوه من مديريات جبل المحويت، الرجم، بني سعد والخبت مع المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات البطولة والشرف بالساحل الغربي، التهاني بمناسبة عيد الأضحى.



وأشاد الوكيل الحمزي بالإنتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وفي مقدمتها جبهات الساحل الغربي .. مثمناً تضحياتهم وصمودهم الأسطوري في مواجهة الغزاة والمرتزقة.



وأكد وقوف أبناء المحويت وإستعدادهم تقديم الغالي والنفيس دعما للجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



فيما عبر أبطال الجيش واللجان الشعبية عن اعتزازهم بزيارة قيادة ووجهاء المحويت .. مشيرين إلى ما تتركه هذه الزيارة من أثر في نفوسهم .



وثمنوا دعم أبناء المحويت للمرابطين والذي يؤكد وحدة الصف الداخلي في مواجهة قوى العدوان والغزو والدفاع عن الوطن.



وكانت السلطة المحلية بمحافظة المحويت سيرًت أربع قوافل عيدية مقدمة من أبناء مديريات جبل المحويت، الرجم، بني سعد والخبت للمرابطين في جبهات الساحل الغربي، تحتوي على الكعك، الحلويات، هدايا عيدية، مواد غذائية ومواشي بمناسبة عيد الأضحى.

سبأ [05/سبتمبر/2017]سبأ