رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تعادل لبنان وكوريا الشمالية 2-2 في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019م كوالالمبور – سبأ :

تعادل منتخب لبنان لكرة القدم خارج أرضه مع كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-2 في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019م لكرة القدم.



وأقيمت المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً هونج كونج وماليزيا.



واحتفظ لبنان بصدارة المجموعة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات بعد فوزه 2-صفر على هونغ كونغ و2-1 على ماليزيا في أول جولتين.



واستمر منتخب كوريا الشمالية الذي تعادل 1-1 مع هونغ كونغ في الجولة الماضية، في المركز الثاني برصيد نقطتين وبفارق نقطة واحدة عن هونغ كونغ.

سبأ [05/سبتمبر/2017]سبأ