رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تعادل إيجابي للمنتخب الوطني مع مضيفه الفلبيني بتصفيات كأس آسيا باكلود - سبأ:

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نتيجة إيجابية بتعادله مع مضيفه منتخب الفلبين بهدفين لمثلهما في المباراة التي جرت بينهما اليوم على استاد باناد بمدينة باكلود ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.



افتتح منتخب اليمن التسجيل في الدقيقة 27 بهدف مدافع المنتخب الوطني مدير عبدربه، وعادل منتخب الفلبين النتيجة بعدها بثلاث دقائق عبر لاعبه فيليب جيمس لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.



وبعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني تقدم المنتخب الوطني مجدداً بهدف لاعبه عبدالواسع المطري قبل أن يعادل منتخب الفلبين النتيجة في الدقيقة 71 بهدف لاعبه جيمس جوزيف لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.



بهذه النتيجة حافظ منتخب اليمن على مركزه الثاني بترتيب منتخبات المجموعة بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط خلف منتخب الفلبين الذي احتفظ بالصدارة برفع رصيده إلى سبع نقاط ، فيما تقدم منتخب طاجيكستان للمركز الثالث بثلاث نقاط بعدما حقق أول فوز له في التصفيات حينما تغلب اليوم على مضيفه منتخب النيبال بهدفين مقابل هدف ليتراجع الأخير للمركز الرابع بنقطة وحيدة.



وكان المنتخب الوطني تغلب في الجولة الأولى على منتخب طاجيكستان بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جرت بالدوحة في 28 مارس الماضي، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع مضيفه منتخب النيبال بدون أهداف في 13 يونيو الماضي.



وسيلعب المنتخب الوطني مباراته القادمة بالتصفيات في 10 أكتوبر المقبل حين يستضيف منتخب الفلبين في العاصمة القطرية الدوحة نظراً لإستمرار الحظر الدولي على الملاعب اليمنية للعام السابع على التوالي وذلك في أولى جولات إياب المجموعة السادسة، فيما يستضيف منتخب طاجيكستان نظيره النيبالي في اليوم ذاته.



ووفقاً لنظام البطولة يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الست في التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا التي تحتضنها الإمارات مطلع العام 2019 لتنضم إلى 12 منتخباً تأهلت مسبقاً للنهائيات عبر التصفيات المزدوجة لكأسي العالم وآسيا التي جرت العامين الماضيين.

سبأ [05/سبتمبر/2017]سبأ