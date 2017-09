L'armée attaque des rassemblements de soldats saoudiens à Asir [05/سبتمبر/2017]



ASIR, 05 sept (Saba) - L'artillerie de l'armée et des forces populaires a frappé mardi des rassemblements de soldats saoudiens et un dépôt d'armes dans la province d'Asir, a déclaré à Saba un responsable militaire.



Les rassemblements et le dépôt ont été ciblés dans le point de passage d'Alib et le complexe d'al-Rabu'ah.



En outre, les tireurs d'élite de l'armée ont tiré quatre mercenaires dans le point d'Alib.



Pendant ce temps, les avions de guerre saoudiens ont mené un raid sur la région d'al-Rabu'ah à Asir, a ajouté le responsable.





