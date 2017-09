Un char saoudien bombardé à Najran [05/سبتمبر/2017]



NAJRAN, 05 sept. (Saba) - L'armée et les forces populaires ont bombardé mardi un tank saoudien et ont frappé des sites militaires dans la province de Najran, a déclaré un fonctionnaire militaire à Saba.



Le char a été ciblé au point de passage d'Al-Khadhra par une roquette guidée et les sites militaires ont été frappés à al-shabakah et al-Qaidah, a ajouté le responsable.



AS/AS



SABA