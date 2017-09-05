محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان في هجوم وقصف مدفعي على مواقعهم بتعز تعز - سبأ:

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرين اليوم في هجوم على مواقع لهم بمديرية مقبنة بمحافظة تعز .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوم على مواقع مرتزقة العدوان في الدار الغربي بمنطقة حمير بمقبنة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أنه تم قنص خمسة من مرتزقة العدوان في منطقة حمير بمديرية مقبنة.



ولفت المصدر إلى أن قصف مدفعي إستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان في تبة السيمن بمديرية ذباب، محققا إصابات مباشرة.

سبأ [05/سبتمبر/2017]سبأ