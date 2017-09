Des mercenaires tués à Taiz [05/سبتمبر/2017]



TAIZ, 05 Sept (SABA) - Un certain nombre de mercenaires pro-agression saoudienne ont été tués et d'autres ont été blessés lorsque l'armée et les forces populaires ont attaqué leurs sites dans la province de Taiz, a déclaré un agent militaire.



L'attaque a frappé les sites des groupes militaires dans l'école de l'Est-Al-Maghibern dans le district de Mouza et à l'ouest de la porte orientale du camp de Khalid, a ajouté le responsable.



AS/AS



SABA