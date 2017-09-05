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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:11:27م
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  رياضة
شرطة البرازيل تفتح تحقيق في عملية شراء أصوات لمنح تنظيم أولمبياد 2016م
[05/سبتمبر/2017]
ريو دي جانيرو – سبأ :
 أعلنت شرطة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية اليوم الثلاثاء عن فتح تحقيق في عملية شراء أصوات بموجب رشى لأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية لضمان منح المدينة البرازيلية استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2016م.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان الشرطة البرازيلية نفذت في وقت مبكر من صباح اليوم عمليات دهم في 11 موقعاً ضمن تحقيق "في شراء أصوات لاختيار (ريو) من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كمدينة مضيفة لأولمبياد 2016م".

واشارت إلى حصول مداهمات في ضاحية لوبلون الراقية حيث منزل رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية كارلوس نوزمان الذي كان رئيس ملف ترشيح المدينة.

واوضحت نقلاً عن الشرطة ان 70 عنصراً في الشرطة القضائية البرازيلية قاموا برفقة نظراء فرنسيين وأمريكيين بهذه المداهمات بحثاً عن أدلة.

وكانت مدينة ريو دي جانيروا قد فازت بنتيجة التصويت على مدن شيكاغو الأمريكية ومدريد وطوكيو.

سبأ
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