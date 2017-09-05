محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أركان شرطة النجدة يزور النقاط الأمنية في بني حشيش ونهم صنعاء - سبأ:

زار أركان شرطة النجدة العميد إبراهيم الخاشب اليوم أفراد شرطة النجدة المرابطين في النقاط الأمنية بمديريتي نهم وبني حشيش بمحافظه صنعاء.



واطلع العميد الخاشب ومعه قائد فرع شرطة النجدة بأمانة العاصمة العقيد محمد الخالدي ونائب رئيس العمليات العقيد ناجي القحم، على أحوال أفراد قوات النجدة وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى.



وأشاد بجهود منتسبي قوات الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وإفشال مخططات العدوان .. مؤكدا أن كافة القوى الأمنية في خندق واحد لمواجهة الغزاة والمعتدين.



فيما عبر أفراد شرطة النجدة عن شكرهم وإمتنانهم لهذه الزيارة .. مؤكدين إستمرارهم وثباتهم والعمل من أجل حماية الوطن وأمن المواطنين.

سبأ [05/سبتمبر/2017]سبأ