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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:03:43م
انتصارات كبيرة للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات كبيرة في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.
كورية الجنوبية تجري مناورات بحرية ردًا على "استفزازات" جارتها الشمالية
أجرت البحرية الكورية الجنوبية اليوم تدريبات بالذخيرة الحية في البحر الشرقي ردًا على ما قالت إنها "استفزازات" من جانب كوريا الشمالية.
انخفاض مؤشر الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوع
انخفض مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء بفعل التوترات حول شبه الجزيرة الكورية.
المنتخب الوطني يواجه مضيفه الفلبيني غداً في الجولة الثالثة لتصفيات كأس آسيا
يحل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الثلاثاء ضيفاً على نظيره الفلبيني في المباراة التي تجمعهما بمدينة باكلود ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن خمس غارات على همدان بمحافظة صنعاء
[05/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم خمس غارات على مديرية همدان بمحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الغارات استهدفت منطقة الأزرقين بالمديرية مخلفة أضراراً بممتلكات المواطنين
سبأ
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