كورية الجنوبية تجري مناورات بحرية ردًا على "استفزازات" جارتها الشمالية أجرت البحرية الكورية الجنوبية اليوم تدريبات بالذخيرة الحية في البحر الشرقي ردًا على ما قالت إنها "استفزازات" من جانب كوريا الشمالية.