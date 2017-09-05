عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الدفاع الروسية تعلن عن قصف سفنها الحربية مواقع لـ (داعش) شرق سورية موسكو – سبأ :

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن قصف مجموعة من سفنها الحربية المتواجدة في البحر الابيض المتوسط مواقع لتنظيم (داعش) في ريف دير الزور شرق سورية .



وقالت الوزارة في بيان لها "ان الفرقاطة الأميرال إيسن التي تقوم حالياً بمهمات قتالية ضمن مجموعة السفن الحربية الروسية في المتوسط، أطلقت صباح اليوم الثلاثاء صواريخ مجنحة من طراز (كاليبر) على مواقع تابعة لتنظيم (داعش) في دير الزور، وتحديداً ضد مواقع محصنة في محيط بلدة الشولا".



وأوضح اليبان "أن هذه المواقع كانت تحت سيطرة عصابة من عصابات (داعش) تضم مسلحين منحدرين من روسيا، وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة".



واكدت وزارة الدفاع الروسية أن الضربة استهدفت نقاطاً تابعة لتنظيم (داعش)، تم التأكد منها بواسطة معلومات استطلاعية وصلت عبر قنوات عدة.



وبينت أن الضربة الصاروخية ضمنت استمرار نجاح القوات الحكومة السورية في تقدمها إلى عمق ريف دير الزور، كما أنها أحبطت خطط الإرهابيين لإعادة نشر قواتهم وتحصين مواقعهم في محيط دير الزور.

سبأ [05/سبتمبر/2017]سبأ