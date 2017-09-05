محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الداخلية تدشن خدمة 189 لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين صنعاء ـ سبأ:

دشنت وزارة الداخلية اليوم خدمة الرقم 189 الخاص بإستقبال الشكاوي والبلاغات من المواطنين من عموم المحافظات في جهاز المفتش العام.



وفي التدشين أوضح نائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني أن هذه الخدمة تهدف إلى تفعيل العمل الأمني وتعزيز الأمن والإستقرار وتوطيد العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع.



وأشار إلى أن هذه الخدمة ستتيح للمواطنين إبداء آرائهم وتلقي شكاواهم عن مجمل القضايا والحوادث الأمنية والتجاوزات من أي كان .. داعياً كافة المواطنين إلى التفاعل مع هذه الخدمة بما يخدم المصلحة العامة.



وأكد اللواء الخيواني أن مركز تلقي البلاغات سيعمل بكل شفافية في خدمة المواطنين واستقبال شكاواهم وبلاغاتهم حول كافة القضايا ومنها تجاوزات من منتسبي الشرطة خارج القانون.



وأشاد بأداء الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والإستقرار وما حققته من نجاحات خاصة مع إستمرار العدوان على اليمن .



وفي الحفل الذي حضره المفتش العام بالوزارة اللواء إبراهيم المؤيد أشار رئيس أكاديمية الشرطة اللواء مسعد الظاهري إلى أهمية هذه الخدمة في تحسين العمل الأمني وتفعيل الرقابة المجتمعية عليه.



ولفت إلى أنه تم إثراء مشروع الخدمة التي ستعمل على تحقيق الكثير من الأهداف الأمنية ذات العلاقة بتوطيد العمل الأمني المجتمعي بالدراسات الميدانية والنظرية بما يكفل نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.



وأكد اللواء المؤيد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات العملية التي تضمن ديمومة وإستمرار هذه الخدمة .



من جانبه أوضح مدير عام العلاقات العامة والتوجيه بوزارة الداخلية العميد محمد الأنسي أن هذه الخدمة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتفعيل دور الخدمات الأمنية وتحسين مستوى أداء منتسبي وزارة الداخلية وتفعيل مبدأ الأمن في خدمة المجتمع.



بدوره أشار مدير الإعلام بالإدارة العامة للعلاقات والتوجيه العقيد عابد الشرقي إلى أن مركز تلقي البلاغات سيمثل نقلة نوعية في العمل الأمني التفاعلي والتشاركي مع المواطنين, وسيعمل على النهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.



حضر التدشين وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء رزق الجوفي, ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الشرطة اللواء عبدالعزيز محفوظ, وعدد من القيادات الأمنية ومدراء أمن المحافظات.

سبأ [05/سبتمبر/2017]سبأ