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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:45:07م
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  اقتصاد
إختتام أعمال القمة التاسعة لمجموعة (بريكس) في الصين
[05/سبتمبر/2017]
شيامن – سبأ :
 تختتم اليوم الثلاثاء في مدينة شيامن الصينية أعمال القمة التاسعة لمجموعة (بريكس) والتي تضم كل من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا.

وانطلقت فعاليات القمة أمس تحت عنوان (علاقات شراكة أقوى لمستقبل أكثر سطوعا) بحضور رؤساء الدول المذكورة، وبمشاركة خمس دول دعتها الصين المستضيفة، وهي طاجيكستان، مصر، تايلاند، غينيا، والمكسيك.

وتركزت أعمال قمة (بريكس) على بحث التجارة والاستثمار والتعاون المالي والارتباطية والاقتصاد الأزرق.

ودان الزعماء في بيان لدى افتتاح القمة التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية بأشد العبارات، ودعوا إلى إجراء حوار مباشر لتسوية القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.

كما دان الزعماء في البيان التدخلات العسكرية أحادية الجانب والعقوبات الاقتصادية والاستخدام التعسفي للإجراءات القسرية، انتهاكاً للقانون الدولي، والأحكام المتعارف عليها في العلاقات الدولية.

وشدد بيان قمة (البريكس) على أنه لا يحق لأي دولة أن تعزز أمنها على حساب أمن الآخرين.

سبأ
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