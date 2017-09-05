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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:45:07م
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الجيش السوري يعلن تمكنه من كسر حصار لتنظيم (داعش) على مدينة دير الزور
[05/سبتمبر/2017]
دمشق – سبأ :
 أعلن الجيش السوري اليوم الثلاثاء تمكنه من كسر حصار لتنظيم (داعش) على مدينة دير الزور شرق البلاد.

وقالت قيادة الجيش السوري في بيان إنه "بعد سلسلة من العمليات الناجحة أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة وبإسناد جوي من الطيران الحربي السوري والروسي المرحلة الثانية من عملياتها في عمق البادية السورية وتمكنت عبر عمليات نوعية وأعمال بطولية من فك الطوق عن أهلنا المحاصرين منذ أكثر من ثلاث سنوات في دير الزور".

واضاف البيان ان عملية فك الطوق جاءت بعد "التقاء القوات المتقدمة من اتجاه الرقة دير الزور مع قواتنا الباسلة التي صمدت في مدينة دير الزور وحمت أهلها وسطرت أروع ملاحم البطولة والفداء وقدمت أنموذجا يحتذى في التضحية والبذل والعطاء الذي أسس لهذا الانتصار الكبير".

وأشار البيان إلى أن "القوات المقتحمة كبدت إرهابيي تنظيم (داعش) مئات القتلى والمصابين ودمرت العديد من المقرات والتحصينات ومئات العربات من مختلف الأنواع".

وتقع دير الزور جنوب شرقي مدينة الرقة المعقل السابق للتنظيم المتشدد في سورية.

سبأ
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