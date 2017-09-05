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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - سبتمبر - 2017 الساعة 03:20:45م
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  محلي
تدمير مخزن أسلحة ودك تجمعات للجنود السعوديين بعسير
[05/سبتمبر/2017] عسير - سبأ:
دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم مخزن أسلحة للجيش السعودي، فيما دكت القوة المدفعية تجمعات للجنود السعوديين بعسير.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف مدفعي مخزن أسلحة قبالة منفذ علب ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران في الموقع.

وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين خلف مجمع الربوعة.. لافتا إلى أنه تم قنص أربعة من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على الربوعة.
سبأ
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