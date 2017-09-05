الذهب يقترب من أعلى مستوى في عام بفعل زيادة الطلب لندن – سبأ :

سجل سعر الذهب ارتفاعا اليوم الثلاثاء مقتربا من أعلى مستوى في نحو عام مع زيادة الطلب على المعدن الأصفر بفعل التوترات في شبه الجزيرة الكورية.



وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمائة إلى 1335.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.00 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر في الجلسة السابقة.



وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر 0.8 بالمائة إلى 1340.80 دولار للاوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 بالمائة إلى 17.87 دولار للأوقية، واستقرالبلاتين عند 1007.05 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 978.47 دولار للأوقية.

سبأ [05/سبتمبر/2017]سبأ