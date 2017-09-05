ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:53:30ص
انتصارات واسعة للجيش واللجان في مختلف الجبهات
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات واسعة في مختلف الجبهات وجبهات ما وراء الحدود.
كورية الجنوبية تجري مناورات بحرية ردًا على "استفزازات" جارتها الشمالية
أجرت البحرية الكورية الجنوبية اليوم تدريبات بالذخيرة الحية في البحر الشرقي ردًا على ما قالت إنها "استفزازات" من جانب كوريا الشمالية.
انخفاض مؤشر الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوع
انخفض مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء بفعل التوترات حول شبه الجزيرة الكورية.
المنتخب الوطني يواجه مضيفه الفلبيني غداً في الجولة الثالثة لتصفيات كأس آسيا
يحل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الثلاثاء ضيفاً على نظيره الفلبيني في المباراة التي تجمعهما بمدينة باكلود ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
الذهب يقترب من أعلى مستوى في عام بفعل زيادة الطلب
العون المباشر تستكمل توزيع لحوم الأضاحي على أكثر من 23400 إنسان
هبوط طائرة تابعة للخطوط اليابانية اضطراريًا
تدمير ثلاث آليات عسكرية للمرتزقة بقصف مدفعي بمديرية موزع بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
الذهب يقترب من أعلى مستوى في عام بفعل زيادة الطلب
[05/سبتمبر/2017]
لندن – سبأ :
سجل سعر الذهب ارتفاعا اليوم الثلاثاء مقتربا من أعلى مستوى في نحو عام مع زيادة الطلب على المعدن الأصفر بفعل التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمائة إلى 1335.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.00 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر 0.8 بالمائة إلى 1340.80 دولار للاوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 بالمائة إلى 17.87 دولار للأوقية، واستقرالبلاتين عند 1007.05 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 978.47 دولار للأوقية.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
انخفاض مؤشر الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوع
أسعار الذهب ترتفع عند أعلى مستوى في نحو عام
الين يرتفع أمام الدولار في التعاملات الأسيوية المبكرة
خام برنت يهبط بعد اختبار كوريا الشمالية النووي
تراجع الاسهم اليابانية عند الفتح
الرئيس الصيني يدعو دول (بريكس) لدخول العصر الذهبي الثاني للتعاون
وزارة النفط العراقية: متوسط الصادرات في أغسطس 3.216 مليون ب/ي
ارتفاع اسعار النفط والخام الامريكي صوب اكبر هبوط في عام
أميركا..الافراج عن 500 ألف برميل من الاحتياطي الاستراتيجي
ارتفاع معدل التضخم بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في أغسطس الجاري
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل غاراته على عدد من المحافظات
[05/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على حرض وميدي
[04/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[04/سبتمبر/2017]
محافظ الحديدة يقدم واجب العزاء لشهداء جريمة العدوان بقرية المساجد
[03/سبتمبر/2017]
مشائخ ووجهاء مديريات القطاع الشرقي بالحديدة يؤكدون أهمية رفد الجبهات
[03/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by