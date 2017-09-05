محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العون المباشر تستكمل توزيع لحوم الأضاحي على أكثر من 23400 إنسان صنعاء - سبأ:

استكملت جمعية العون المباشر مكتب اليمن توزيع لحوم الأضاحي على أكثر من 23 ألفاً و 415 إنساناً من الأسر الأشد فقراً وذوي الاحتياجات الخاصة في أمانة العاصمة صنعاء ومحافظة إب.



نُفذ المشروع بتمويل جمعيتي العون المباشر و الرعاية الإسلامية و بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والسلطات المحلية و مكتبي الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة ومحافظة إب .



و ذكرت المنسقة لدى مكتب العون المباشر ندى العزي أن عدد المستفيدين من المشروع في أمانة العاصمة بلغ 21 ألفاً و 315 إنساناً وفي محافظة إب ألفين و 100 إنساناً من الأسر الأشد فقراً وذوي الاحتياجات الخاصة إحياءً لهذه الشعيرة الدينية ورسم البسمة على وجوه الأسر ومشاركتها فرحة العيد .



من جانبها قالت مدير مكتب جمعية العون المباشر باليمن معالي العسعوسي إن مشروع الأضاحي أحد أهم مشاريع الإغاثة الموسمية التي تحرص الجمعية على تنفيذها خلال أيام عيد الأضحى للتوسعة على الأسر الأشد فقراً واحتياجاً وإدخال السعادة إلى بيوتها و تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي وبالأخص في ظل الأوضاع الإنسانية التي تشهدها اليمن حالياً .



وأكدت أن العون المباشر ستواصل أعمالها الإنسانية وبرامجها الإغاثية ومشاريعها التنموية بالتوازي في اليمن وبذل أقصى الجهود للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً وتضرراً وخصوصاً في المناطق النائية والمحرومة .



وأشادت العسعوسي بجهود الشركاء المحليين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والشئون الاجتماعية والعمل والسلطات المحلية في أمانة العاصمة ومحافظة إب و الجمعيات الأهلية المنفذة للمشروع ممثلة بـمؤسسة آمالنا للتنمية ، مركز الحالات النفسية ، دار الأمل ، الحركة الاجتماعية ، الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل المكفوفين ، جمعية صنعاء الاجتماعية التنموية ، جمعية نسائم الخير التنموية و المنتدى اليمني للأشخاص ذوى الإعاقة بأمانة العاصمة و مؤسسة خديجة التنموية بمحافظة إب بالإضافة إلى المتطوعين وفريق العون المباشر لمساهمتهم في إنجاح مشروع الأضاحي .



كما عبرت عن الشكر للداعمين والمتبرعين لصالح هذا المشروع وهم جمعية العون المباشر وجمعية الرعاية الإسلامية بدولة الكويت .



الجدير بالذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ 36 عاماً ولديها 31 فرعاً ، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها ، كما أن مكتبها باليمن عضو في الكُتل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهي : كتلة تأمين الغذاء وسُبل العيش التابعة لبرنامج الغذاء العالمي ، كتلة المياه والصرف الصحي التابعة لمنظمة اليونيسف ، كتلة الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، الكتلة اللوجستية التابعة لمنظمة الغذاء العالمي (خدمة الطيران الإنساني) ، وكتلة التغذية التابعة لمنظمة اليونيسيف.

سبأ [05/سبتمبر/2017]سبأ