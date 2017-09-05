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أرشيف
هبوط طائرة تابعة للخطوط اليابانية اضطراريًا
[05/سبتمبر/2017]
طوكيو – سبأ :
اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية أثناء رحلتها من طوكيو إلى نيويورك للهبوط اضطراريا في مطار هانيدا اليوم الثلاثاء، عقب تعرضها لعطل في المحرك بسبب اصطدامها بطائر لحظة إقلاعها.

وقالت الشركة إن الطائرة وهي من طراز بوينج 777 كانت تقل 248 شخصًا بينهم طاقم من 15 فردًا.

وأوضح متحدث باسم الشركة أن "طيرًا اصطدم على ما يبدو بالمحرك الأيسر لحظة الاقلاع وأن الطائرة اضطرت للتخلص من بعض الوقود في الجو للتخفيف من وزنها قبل أن تعود وتحط في المطار بسلام.

ويعد مطار هانيدا الأسوأ من حيث معدلات اصطدام محركات الطائرات بالطيور، حيث سجلت 182 حالة، يليه مطار أوساكا الذي سجلت فيه 73 حالة، ثم مطار ناريتا بـ 57 حالة، لكن معظم تلك الحالات لم تؤثر على سير الرحلات، وفقا لوزارة البنى التحتية والنقل والسياحة اليابانية.

سبأ
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