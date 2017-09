Media de l'armée diffuse des scènes sur le contrôle de l'armée de site d'Al-Ghazah en Midi [05/سبتمبر/2017]



SANAA, 05 Sep (SABA)- Medias de l'armée a diffusé des images et des scènes sur les deux opérations spéciales de l'armée et des forces populaires au nord du village d'Al-Makhazin et au Nord de désert de Midi, qui ont pris fin avec le contrôle des sites de mercenaires et d'envahisseurs.



Les scènes et les images montrent le contrôle des héros de l'armée et des forces populaires de positions des envahisseurs et des mercenaires et les matériel militaire saisies après leur fuite de l'ennemi.



