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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:03:21ص
انتصارات واسعة للجيش واللجان في مختلف الجبهات
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات واسعة في مختلف الجبهات وجبهات ما وراء الحدود.
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انتصارات واسعة للجيش واللجان في مختلف الجبهات
[05/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات واسعة في مختلف الجبهات وجبهات ما وراء الحدود.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات المرتزقة في منفذ علب بعسير وتدك تجمعات للجنود السعوديين خلف قيادة حرس الحدود في الربوعة ، و قنص أثنين من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات مرتزقة العدوان خلف رقابة صلة بنجران وتبة الخشباء قبالة منفذ الخضراء ،واستهدفت بصواريخ الكاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم خلف موقع الطلعة وفي منفذ الخضراء ، فيما تم قنص جندي سعودي في موقع المخروق الصغير ومرتزق في الخشباء قبالة منفذ الخضراء.

وفي جيزان استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في موقع القنبور ومنفذ الطوال ، وتم إطلاق صلية كاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في معسكر غرب بوابة الموسم.

ولفت المصدر إلى أنه تم إطلاق صاروخين نوع زلزال2 على تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال يختل بتعز و استهداف تجمعات وتحصينات الغزاة والمرتزقة بقذائف المدفعية والهاون بنفس المنطقة، وتم تنفيذ عملية هجومية على مواقع المرتزقة في يختل بمديرية المخاء وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة.

كما تم استهداف المرتزقة وآلياتهم بقصف مدفعي شرق مدرسة المغيبر بمديرية موزع ، واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة غرب البوابة الشرقية لمعسكر خالد وقنص مرتزق بعملية تسلل في جلب الرويشان بمديرية موزع ، ومصرع مرتزق في الضباب.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمع للغزاة والمرتزقة غرب البوابة الشرقية لمعسكر خالد محققة إصابات مباشرة ، كما تم استهداف تجمعات المرتزقة شرق معسكر الإمام والسلسلة الجبلية بمديرية ذباب .

وأوضح المصدر أنه تم إطلاق صاروخ من نوع كاتيوشا على تجمعات مرتزقة العدوان في منطقة سدباء محافظة الجوف ومصرع خمسة من مرتزقة العدوان في عمليات متفرقة ، فيما تم تنفيذ عملية عسكرية على مواقع مرتزقة العدوان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم في تبة القناصين بمديرية الغيل ،حيث سبقها عملية تمشيط مكثف بالأسلحة الثقيلة والخفيفة ، واغتنام أسلحة متنوعة.

وفي نهم استهدفت عملية عسكرية مواقع المرتزقة في تباب النهدين ب القتب وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمع المرتزقةن وآلياتهم وإمدادهم في بني حيدان.

وحسب المصدر فقد لقي القيادي المرتزق علي يحيى الخيلي مصرعه في مريس محافظ الضالع ومصرع أربعة مرتزقة بينهم قيادي في مريس.

وفي مأرب تم استهداف تجمعات للمرتزقة في أطراف شرق هيلان بعدد من القذائف المدفعية وسقوط قتلى وجرحى.. فيما تم قنص جندي سعودي وجنديين سودانيين شمال صحراء ميدي ،واستهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم شمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية .

سبأ
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