Ciblage de rassemblements de soldats saoudiens et mercenaires [05/سبتمبر/2017]

MIDI, 05 Sep. (SABA)-L'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé un rassemblements de soldats saoudiens et leurs mercenaires devant le port d'Al-Tiawal.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'artillerie a fait de pertes humaines et matérielles parmi les rangs de soldats saoudiens et mercenaires.



La source a ajouté que les unités de l'élite de l'armée et des forces populaires a tué un soldats saoudiens et deux soldats soudanais au Nord de désert de Midi.



AM



SABA