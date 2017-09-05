عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمريكا ترفع مستوى (إرما) إلى إعصار من الفئة الرابعة واشنطن – سبأ :

رفعت السلطات الأمريكية مستوى الإعصار (إرما) إلى عاصفة من الفئة الرابعة بعد أن وصلت السرعة القصوى التي تصاحب الإعصار إلى220 كيلومترًا في الساعة مهددًا بضرب أكثر من 12 جزيرة كاريبية.



وتوقع المركز الوطني للأعاصير أن تشتد قوة الاعصار خلال الساعات الـ48 القادمة وقد يجلب معه رياحا قوية وعواصف عاتية وأمطارا غزيرة.. مشيرًا إلى أن عين العاصفة تقع حاليًا على بعد 725 كيلومترا شرقي جزر ( ليوارد) وتتحرك بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.



وأوضح المركز أن الإعصار (إرما ) قد يؤثر بشكل مباشر على جزر فيرجن البريطانية وجزر فيرجن الأمريكية وبورتوريكو الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري مع إمكانية هبوب رياح عاصفة استوائية في وقت مبكر من يوم الأربعاء.



يشار إلى ان الإعصار (إرما ) يأتي بعد أقل من أسبوعين من الإعصار (هارفي) الذي ضرب ساحل تكساس.

سبأ [05/سبتمبر/2017]سبأ