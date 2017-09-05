عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أرشيف كورية الجنوبية تجري مناورات بحرية ردًا على "استفزازات" جارتها الشمالية سول – سبأ :

أجرت البحرية الكورية الجنوبية اليوم تدريبات بالذخيرة الحية في البحر الشرقي ردًا على ما قالت إنها "استفزازات" من جانب كوريا الشمالية.



ونقلت وكالة أنباء (يونهاب ) الكورية الجنوبية عن البحرية الكورية الجنوبية قولها إنه تم استخدام فرقاطة وسفينة دورية وسفن صواريخ موجهة بالإضافة الى قوارب عالية السرعة في المناورات التي جرت في بحر الشرق (الذي يطلق عليه أيضا بحر اليابان).



وتعتزم البحرية أيضًا إجراء مناورات لأربعة أيام أخرى اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل في المياه الجنوبية.



وتأتي هذه التدريبات بعد يومين من إعلان كوريا الشمالية انها اختبرت قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات وهي التجربة السادسة منذ عام 2006 والاقوى حتى الآن.



وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سول، إن الصواريخ الباليستية أصابت أهدافها في بحر اليابان، مضيفة أن التدريبات "أجريت كتحذير قوي" إلى الشمال.

سبأ [05/سبتمبر/2017]سبأ