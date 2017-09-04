استهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بجيزان ونجران [04/سبتمبر/2017] جيزان - سبأ:

استهدف الجيش واللجان الشعبية مساء اليوم تجمعات للجيش السعوي ومرتزقته في عدد من المواقع بجيزان ونجران.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع القنبور محققة إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية اطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في معسكر غرب بوابة الموسم بجيزان.



وذكر المصدر أن قصف مدفعي استهدف تبة الخشباء قبالة منفذ الخضراء، فيما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ الخضراء بنجران ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان المستهدف.

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