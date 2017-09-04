زيارة عيدية لـ 18 من أسر شهداء وجرحى إدارة المرور [04/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد مدير الإدارة العامة للمرور العميد خالد الشمام ومعه عدد من قيادات إدارة المرور اليوم 18 من أسر الشهداء والجرحى من منتسبي الإدارة سبق وأن تبنتهم إدارة المرور بصورة شهرية.



ونقل العميد الشمام لأسر الشهداء والجرحى تهاني قيادة وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى .. مثمنا دورهم وتضحياتهم في الذود عن حياض الوطن وعزته واستقلاله بفلذات أكبادهم الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.



وخلال الزيارة تم تقديم هدايا عيدية لأسر الشهداء والجرحى.

فيما عبر أسر الشهداء والجرحى من منتسبي المرور إستمرارهم في تقديم التضحيات دفاعاً عن الوطن وأمنه وإستقراره .. مؤكدين أن المسؤولية تفرض على الجميع أن يكونوا في الصفوف الأولى لمواجهة قوى العدوان .

سبأ