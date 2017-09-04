ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 04 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:56:00م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي وزير المالية في وفاة والده
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء إلى وزير المالية الدكتور صالح شعبان في وفاة والده الحاج أحمد صالح شعبان الذي وفاه الأجل عن عمر ناهز 78 عاما حافل بالعطاء الإجتماعي.
روسيا تقول انها لا تشعر بوجود مخاطر تنبع من كوريا الشمالية حاليا
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الاثنين إن بلاده لا تشعر بوجود مخاطر تنبع من كوريا الشمالية حاليا لكنه أشار إلى أن موسكو ستدرس فرض عقوبات إضافية ضد بيونغ يانغ.
الين يرتفع أمام الدولار في التعاملات الأسيوية المبكرة
ارتفع الين أمام الدولار اليوم الاثنين مع تقليص المستثمرين لانكشافهم على الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة بعدما أجرت كوريا الشمالية أقوى اختباراتها النووية.
المنتخب الوطني يواجه مضيفه الفلبيني غداً في الجولة الثالثة لتصفيات كأس آسيا
يحل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الثلاثاء ضيفاً على نظيره الفلبيني في المباراة التي تجمعهما بمدينة باكلود ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
زيارة عيدية لـ 18 من أسر شهداء وجرحى إدارة المرور  
زيارات تفقدية لإدارة الأمن وعدد من النقاط والحزام الأمني بذمار
تفقد رجال الأمن واللجان الشعبية في عاهم وعبس ومستبأ بحجة
نائب رئيس مجلس النواب يعزي وزير المالية في وفاة والده
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
زيارة عيدية لـ 18 من أسر شهداء وجرحى إدارة المرور  
[04/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد مدير الإدارة العامة للمرور العميد خالد الشمام ومعه عدد من قيادات إدارة المرور اليوم 18 من أسر الشهداء والجرحى من منتسبي الإدارة سبق وأن تبنتهم إدارة المرور بصورة شهرية.

ونقل العميد الشمام لأسر الشهداء والجرحى تهاني قيادة وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى .. مثمنا دورهم وتضحياتهم في الذود عن حياض الوطن وعزته واستقلاله بفلذات أكبادهم الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن. 

وخلال الزيارة تم تقديم هدايا عيدية لأسر الشهداء والجرحى.
فيما عبر أسر الشهداء والجرحى من منتسبي المرور إستمرارهم في تقديم التضحيات دفاعاً عن الوطن وأمنه وإستقراره .. مؤكدين أن المسؤولية تفرض على الجميع أن يكونوا في الصفوف الأولى لمواجهة قوى العدوان . 
سبأ
  المزيد من (محلي)
زيارات تفقدية لإدارة الأمن وعدد من النقاط والحزام الأمني بذمار
تفقد رجال الأمن واللجان الشعبية في عاهم وعبس ومستبأ بحجة
نائب رئيس مجلس النواب يعزي وزير المالية في وفاة والده
قوافل عيدية للجيش واللجان من ثلاث مديريات بمحافظة صنعاء
طيران العدوان يشن 14 غارة على حرض وميدي
طيران العدوان يشن تسع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
الإعلام الحربي يوزع مشاهد لسيطرة الجيش واللجان على مواقع الغزة في ميدي 
قصف مدفعي يستهدف مواقع مرتزقة العدوان بصرواح في مأرب
جمعية المسيرة تدشن زيارة أسر الجرحى والأسرى بأمانة العاصمة
الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر: الوضع الصحي في اليمن ينذر بكارثة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 14 غارة على حرض وميدي
[04/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[04/سبتمبر/2017]
محافظ الحديدة يقدم واجب العزاء لشهداء جريمة العدوان بقرية المساجد
[03/سبتمبر/2017]
مشائخ ووجهاء مديريات القطاع الشرقي بالحديدة يؤكدون أهمية رفد الجبهات
[03/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 24 غارة على حرض وميدي
[03/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by