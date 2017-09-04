زيارات تفقدية لإدارة الأمن وعدد من النقاط والحزام الأمني بذمار [04/سبتمبر/2017] ذمار - سبأ:

تفقد مدير عام كلية التدريب بأكاديمية الشرطة العميد الدكتور أحمد حربه وعدد من القيادات الأمنية اليوم أحوال رجال الأمن واللجان الشعبية في إدارة الأمن بمحافظة ذمار وعدد من النقاط والحزام الأمني بالمحافظة.



وخلال الزيارة نقل العميد حربه والقيادات الأمنية تهاني وتبريكات وزارة الداخلية للمرابطين في إدارة الأمن والنقاط والحزام الأمني بمناسبة عيد الأضحى.



وأشاد العميد حربه بجهود رجال الأمن واللجان الشعبية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتأمين الممتلكات العامة والخاصة وإفشال مؤامرات العدوان ومرتزقته.



فيما عبر رجال الأمن واللجان الشعبية عن شكرهم وامتنانهم لهذه الزيارة العيدية.. مؤكدين جهوزيتهم العالية في إداء الواجبات المناطة بهم في حفظ الأمن والاستقرار.



رافقهم خلال الزيارة نائب مدير الأمن بمحافظة ذمار وقائد فرع الأمن المركزي ومدير البحث الجنائي وقائد النجدة وقائد كتائب فرع النجدة.

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