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تفقد رجال الأمن واللجان الشعبية في عاهم وعبس ومستبأ بحجة
[04/سبتمبر/2017] حجة - سبأ:
تفقد الوكيل المساعد لوزارة الداخلية للموارد  البشرية والمالية اللواء عبدالباري الطالبي ومعه عدد من القيادات الأمنية، اليوم رجال الأمن واللجان الشعبية بالنقاط الأمنية في عاهم وعبس وخميس مستبأ بمحافظة حجة.

والتقى اللواء الطالبي عدد من قيادات وضباط وصف وأفراد الأمن المركزي والنجدة والمنشآت واللجان الشعبية في المحافظة .. ناقلا لهم تهاني وتبريكات قيادة وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى.

وعبر الوكيل الطالبي عن الإعتزاز بتواجد رجال الأمن واللجان الشعبية ودرهم الأمني الفاعل في مختلف مناطق المحافظة .. مشدداً على ضرورة الإستمرار في رفع الجهوزية الأمنية بما يكفل تثبيت دعائم الأمن والإستقرار. 

من جانبهم عبر رجال الأمن واللجان الشعبية عن إمتنانهم لزيارة قيادة وزارة الداخلية ووقوفها إلى جانبهم خلال أيام إجازة عيد الأضحى .. مؤكدين المضي  في الحفاظ على الأمن والإستقرار مهما بلغت التضحيات .

كما أكدوا إستعدادهم التام وجاهزيتهم للعمل في أي جبهة يتطلبها الواجب الوطني في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .. مبينين أنهم على وعي وإدراك بما يخطط له العدو من مؤامرات لإستهدافهم في الميدان مادياً ومعنوياً.

رافقه خلا الزيارة مدير عام شئون الأفراد العميد محمد القاضي ومدير كلية الشرطة العميد هاجس الجماعي ومدير  التأهيل والتدريب العميد عبدالرحمن بدر الدين ومدير إدارة المخدرات العميد ماجد القايفي.
سبأ
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