نائب رئيس مجلس النواب يعزي وزير المالية في وفاة والده [04/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

بعث نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام صالح هشول زابية برقية عزاء ومواساة إلى وزير المالية الدكتور صالح شعبان وإخوانه وكافة آل شعبان في وفاة الحاج أحمد صالح شعبان.



وأكد نائب رئيس مجلس النواب أن الوطن خسر برحيل الفقيد أحد رجالاته الذين عرفوا بمواقفهم الأصيلة وآرائهم ومشوراتهم السديدة لاسيما في المرحلة الراهنة.



وعبر عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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