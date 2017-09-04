روسيا تقول انها لا تشعر بوجود مخاطر تنبع من كوريا الشمالية حاليا قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الاثنين إن بلاده لا تشعر بوجود مخاطر تنبع من كوريا الشمالية حاليا لكنه أشار إلى أن موسكو ستدرس فرض عقوبات إضافية ضد بيونغ يانغ.