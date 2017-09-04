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آخر تحديث: الإثنين، 04 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:30:55م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي وزير المالية في وفاة والده
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء إلى وزير المالية الدكتور صالح شعبان في وفاة والده الحاج أحمد صالح شعبان الذي وفاه الأجل عن عمر ناهز 78 عاما حافل بالعطاء الإجتماعي.
روسيا تقول انها لا تشعر بوجود مخاطر تنبع من كوريا الشمالية حاليا
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الاثنين إن بلاده لا تشعر بوجود مخاطر تنبع من كوريا الشمالية حاليا لكنه أشار إلى أن موسكو ستدرس فرض عقوبات إضافية ضد بيونغ يانغ.
الين يرتفع أمام الدولار في التعاملات الأسيوية المبكرة
ارتفع الين أمام الدولار اليوم الاثنين مع تقليص المستثمرين لانكشافهم على الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة بعدما أجرت كوريا الشمالية أقوى اختباراتها النووية.
المنتخب الوطني يواجه مضيفه الفلبيني غداً في الجولة الثالثة لتصفيات كأس آسيا
يحل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الثلاثاء ضيفاً على نظيره الفلبيني في المباراة التي تجمعهما بمدينة باكلود ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن 14 غارة على حرض وميدي
[04/سبتمبر/2017] حجة - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 14 غارة على مديريتي حرض وميدي.
سبأ
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