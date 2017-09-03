قوافل عيدية للجيش واللجان من بعض مديريات محافظة صنعاء [04/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

سيّر أبناء مديريات مناخة، سنحان وبلاد الروس بمحافظة صنعاء اليوم قوافل عيدية للجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة.



وأكد مشائخ وأعيان وأبناء المديريات أثناء تسيير القوافل الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والعتاد لمواجهة العدوان ، داعين كافة القبائل لبذل الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



وشددت قبائل سنحان ، بلاد الروس ومناخة على أهمية توحيد الصف لإفشال مخططات العدوان في تفكيك الجبهة الداخلية وتمزيق النسيج الاجتماعي.

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