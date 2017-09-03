جمعية المسيرة تدشن زيارة أسر الجرحى والأسرى بأمانة العاصمة [04/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

دشن القطاع النسائي بجمعية المسيرة الإجتماعية الخيرية اليوم بأمانة العاصمة زيارة أسر الجرحى والأسرى بمناسبة عيد الأضحى.



حيث زار القطاع النسائي بالجمعية عدد من أسر الجرحى والأسرى في مديرية بني الحارث، وتقديم التهاني لهم بهذه المناسبة الدينية.



وأكد القطاع النسائي بالجمعية أن زيارة أسر الجرحى والأسرى تأتي ضمن أنشطة الجمعية للإهتمام بهذه الأسر التي قدمت الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن وتقديرا لتضحياتهم.



وأشار المسؤول الإعلامي بالجمعية همام إبراهيم إلى ضرورة الإهتمام بهذه الأسر والجرحى وتلمس إحتياجاتهم وتخفيف معاناتهم وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار .

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