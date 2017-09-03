الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر: الوضع الصحي في اليمن ينذر بكارثة [04/سبتمبر/2017] صنعاء- جنيف - سبأ:

قالت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر" إن الوضع الصحي في اليمن ينذر بكارثة، في ظل بقاء أقل من نصف المستشفيات والعيادات مفتوحة فقط ".



وأشارت الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر في بيان صادر عنها إلى أن انهيار المنظومة الصحية في اليمن، هو إحدى العواقب المباشرة للنزاع والقيود التي أصابت عمليات الاستيراد بالشلل لا سيما الأدوية والإمدادات الطبية الضرورية للغاية.



وأعربت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة الدولية) عن حزنها العميق لوفاة الدكتور عبد الله الخميسي، مؤسس جمعية الهلال الأحمر اليمني في عام 1973 ورئيسها لمدة تقارب ثلاثة عقود.



وأشارت إلى أن ما عجّل بوفاة الدكتور الخميسي هو نقصُ الإمدادات الطبية الأساسية، وهي إشارة أخرى على انهيار المنظومة الصحية في اليمن.



وأكد البيان استمرار جمعية الهلال الأحمر اليمني واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر التمسك بالتزامها الإنساني الذي استرشد به الدكتور الخميسي على مدى حياته، وهو تقديم العون والدعم لسكان اليمن.

سبأ